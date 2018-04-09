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Вестибюль станции метро «Фили» открыли в Москве
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Вестибюль станции метро «Фили» открыли в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии Московского метрополитена снова работает для пассажиров, сообщает Telegram-канал столичной подземки.
«Открыли восточный вестибюль станции «Фили», который закрывали на выходные. С сегодняшнего дня он работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее вестибюль закрыли для проведения монтажных работ в пассажирской зоне.
В рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филевской линии работы проводятся на станциях «Кунцевская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Кутузовская» и «Пионерская». Завершение комплексной реконструкции наземного участка Филевской линии позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на обновленных станциях, сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут, а также повысить парность поездов с 15 до 22 в час.
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