Вестибюль станции метро «Фили» открыли в Москве

Восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии Московского метрополитена снова работает для пассажиров, сообщает Telegram-канал столичной подземки.

«Открыли восточный вестибюль станции «Фили», который закрывали на выходные. С сегодняшнего дня он работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее вестибюль закрыли для проведения монтажных работ в пассажирской зоне.

В рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филевской линии работы проводятся на станциях «Кунцевская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Кутузовская» и «Пионерская». Завершение комплексной реконструкции наземного участка Филевской линии позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на обновленных станциях, сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут, а также повысить парность поездов с 15 до 22 в час.