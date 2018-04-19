В Москве продолжится благоустройство улиц и площадей 

Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков, сообщает «Недвижимость. Вести».
Будет благоустроена улица 1905 года, переулок от Ленинского проспекта, улицы и переулки, примыкающие к Спасоглинищевскому переулку, а также несколько переулков и улиц в Кадашах.
За четыре года в столице отремонтировали и благоустроили порядка 320 площадей и улиц.
Напомним, в начале апреля в Москве начался ремонт дорожного полотна. На улицах столицы планируют отремонтировать около 17 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия.
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