В Москве летом благоустроят 43 станции метро

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства этим летом проведут работы на 43-х станциях метрополитена, будут отремонтированы фасады, установлена подсветка, обновлено покрытие стен и полов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

"Специалисты проведут работы на 56 объектах 43-х станций метрополитена. Отремонтируют фасады и установят архитектурно-художественную подсветку, в подземных переходах приведут в порядок инженерные сети, обновят покрытие стен и полов, а также оборудуют гранитные спуски для маломобильных групп граждан", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что на 55 объектах работы уже начались: уже установили ограждения и леса, приступили к демонтажу подлежащих замене конструкций. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что на части фасадов сначала будут демонтированы все конструкции.

"При ремонте 32 фасадов сначала демонтируют все конструкции, которые должны быть заменены, очистят поверхности, а затем облицуют их натуральным камнем или керамической плиткой. Часть фасадов покрасят в соответствии с колористическим паспортом здания", — отметил Бирюков. Он добавил, что вестибюли 25 станций, в том числе «Красные Ворота», «Площадь Революции» и «Библиотека им. Ленина» являются объектами культурного наследия и сохранят свой исторический облик.

На 14 фасадах будет установлена архитектурно— художественная подсветка. Это такие станции, как «Каширская», «Автозаводская», «Спортивная». «На трех станциях — „Кузнецком мосту“, „Соколу“, „Баррикадной“ — будут выполнены работы по установке архитектурно— художественной подсветки. Фасады на этих станциях были приведены в порядок в прошлые годы», — добавил Бирюков.