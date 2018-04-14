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Поезда встали на «красной» ветке метро Москвы из‑за инцидента с пассажиром
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Поезда встали на «красной» ветке метро Москвы из‑за инцидента с пассажиром 

РИАМО 14 апреля 2018
Фото: РИАМО
На Сокольнической линии Московского метрополитена приостановили движение поездов от станции «Юго-Западной» до станции «Спортивной» из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
«На Сокольнической линии нет движения поездов от «Юго-Западной» до «Спортивной» из-за инцидента с пассажиром, в обратном направлении — с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.
Между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Спортивная», а также от «Саларьево» до «Юго-Западной» движение осуществляется по графику.
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