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На станции «Мичуринский проспект» в Москве завершаются работы
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На станции «Мичуринский проспект» в Москве завершаются работы 

Авторадио 2 часа назад
Фото: РИАМО
На станции «Мичуринский проспект» желтой линии столичной подземки завершаются работы. Как сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, на станции ведется архитектурная отделка, монтаж инженерных систем и благоустройство территории, прилегающей к вестибюлям. В целом участок желтой линии метро до «Рассказовки» готов на 90 процентов. Станции «Новопеределкино», «Рассказовка», «Озерная» уже переданы метрополитену для приемки.
На новом 15-километровом участке Калининско-Солнцевской линии метро расположено семь станций. После его запуска более 600 тысяч москвичей смогут сократить время на поездку в центр города до 45 минут.
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