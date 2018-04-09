На станции «Мичуринский проспект» в Москве завершаются работы

На станции «Мичуринский проспект» желтой линии столичной подземки завершаются работы. Как сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин , на станции ведется архитектурная отделка, монтаж инженерных систем и благоустройство территории, прилегающей к вестибюлям. В целом участок желтой линии метро до «Рассказовки» готов на 90 процентов. Станции «Новопеределкино», «Рассказовка», «Озерная» уже переданы метрополитену для приемки.

На новом 15-километровом участке Калининско-Солнцевской линии метро расположено семь станций. После его запуска более 600 тысяч москвичей смогут сократить время на поездку в центр города до 45 минут.