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Движение на 2 улицах в Москве перекроют из‑за реконструкции инженерных сетей с 21 апреля
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Движение на 2 улицах в Москве перекроют из‑за реконструкции инженерных сетей с 21 апреля 

РИАМО 23 часа назад
На востоке Москвы ограничат движение по двум улицам в связи с реконструкцией инженерных сетей с 21 апреля, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.
«Ограничения коснутся участка на 6-м проспекте Новогиреева от дома 30А, корпус 2 до дома 73. Полоса движения будет перекрыта с 21 апреля по 20 мая включительно», — говорится в сообщении.
А также будет ограничено движение по этой же улице, но в районе дома 32, корпус 1 с 5 по 30 июня. Помимо этих участков будет перекрыта полоса по Федеративному проспекту в районе дома 30. На полосе будут обустроены временные уширения.
Как сообщается в материале, ограничение будет действовать круглосуточно.
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 Ещё 25 источников 
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