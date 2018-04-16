Движение на 2 улицах в Москве перекроют из‑за реконструкции инженерных сетей с 21 апреля

На востоке Москвы ограничат движение по двум улицам в связи с реконструкцией инженерных сетей с 21 апреля, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Ограничения коснутся участка на 6-м проспекте Новогиреева от дома 30А, корпус 2 до дома 73. Полоса движения будет перекрыта с 21 апреля по 20 мая включительно», — говорится в сообщении.

А также будет ограничено движение по этой же улице, но в районе дома 32, корпус 1 с 5 по 30 июня. Помимо этих участков будет перекрыта полоса по Федеративному проспекту в районе дома 30. На полосе будут обустроены временные уширения.

Как сообщается в материале, ограничение будет действовать круглосуточно.