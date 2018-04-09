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В СЗАО открылась площадка фестиваля «Пасхальный дар»
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В СЗАО открылась площадка фестиваля «Пасхальный дар» 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Северо-Западном округе стартовал фестиваль «Пасхальный дар». Окружная площадка расположена в традиционном месте проведения тематических городских ярмарок — в парке «Северное Тушино».
Здесь гостей фестиваля ждут спортивные игры, различные мастер-классы, спектакли, концерты, а также разнообразие пасхальных куличей и кексов. Площадку нельзя не заметить — она украшена яркими арт-объектами в виде пасхальных яиц и световых инсталляций. В торговых шале, которые установлены по периметру ярмарки можно купить не только пасхальные лакомства, но и различные сувениры, мясо, рыбу и даже православную литературу.
— В этом году фестиваль посвящен благотворительности. Любой желающий может внести свой вклад и помочь людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам и приютам для бездомных животных. Кроме этого, предприниматели, реализующие продукцию в рамках мероприятия, перечислят пять процентов от прибыли на благотворительность, –рассказала специалист по связям с общественностью ГБУ «Московские сезоны» Светлана Павлянчина.
Фестиваль будет открыт до 15 апреля. С понедельника по четверг площадка в нашем парке будет работать с 11.00 до 19.00, а в пятницу и по выходным на час дольше — до 20.00.
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