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Первые электробусы в Москве выйдут на линию до сентября
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Первые электробусы в Москве выйдут на линию до сентября 

Москва24 13 минут назад
Фото: Москва24
Об этом Агентству «Москва» сообщил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"В этом году первый электробус поедет обязательно", − пообещал заммэра, добавив, что несколько электробусов запустят до начала сентября. «Это будет дополнение к существующим закупкам новых автобусов», − пояснил Ликсутов.
По его словам, зарядные станции для электробусов всех производителей будут полностью совместимыми. «Даже если транспортное средство изменит свой маршрут, токопередающие устройства обеспечат надежное взаимодействие подвижного состава и энергоинфраструктуры», − подчеркнул заммэра. Разработать такую систему помогли консультации специалистов профильных компаний и научных учреждений, в том числе ФГУП «НАМИ», отметил Ликсутов.
Заммэра также отметил, что столичные электробусы будут оснащены самым современным оборудованием, включая системы климат-контроля и видеонаблюдения, спутниковую навигацию и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств пассажиров.
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