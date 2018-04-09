Названы сроки запуска электробусов в столице

Первые электробусы начнут курсировать в Москве до сентября

Первые электробусы в Москве выйдут на линию до сентября 2018 года, сообщил РИАМО в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

«В этом году первый электробус поедет обязательно. До сентября первых несколько электробусов увидим. Это будет дополнение к существующим закупкам новых автобусов», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что зарядные станции будут унифицированы для электробусов всех производителей. В ходе разработки технического задания были проведены консультации со специалистами профильных компаний и научных учреждений.

«Нашим научным партнером в этом проекте является ФГУП «НАМИ». Ключевым моментом стала полная совместимость зарядных станций и электробусов, поставленных разными производителями. Даже если транспортное средство изменит свой маршрут, токопередающие устройства обеспечат надежное взаимодействие подвижного состава и энергоинфраструктуры», — пояснил заммэра.

Он добавил, что электробусы оснастят самым современным оборудованием, в том числе системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.