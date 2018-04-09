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Неделя в Ростове будет теплой и без осадков
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Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты

Неделя в Ростове будет теплой и без осадков 

Деловое сообщество 28 минут назад
В Ростове-на-Дону наступившая неделя будет теплой, синоптики не прогнозируют осадков, за исключением четверга. В течение всей рабочей недели температура воздуха будет составлять +17.. +20 градусов Цельсия, ночью столбики термометра будут опускаться до +4.. +7. При этом ветер будет дуть со скоростью 8-14 м/с.
На выходных станет немного холоднее. По данным синоптиков, в эти дни в донской столице будет пасмурно, а воздух прогреется лишь до +15 градусов в субботу, и до +13 в воскресенье. Также усилится и ветер.
Сегодня, 9 апреля, в Ростове-на-Дону ожидается ясная погода, до +19 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, порывы порывы до 18 м/с.
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