Экономкласс появится в поездах «Сапсан» с 1 июля 

Об этом сообщает РЖД.
Новый класс обслуживания — базовый — будет предоставляться пассажирам в вагоне № 4 (14). Стоимость билета в этот вагон будет включать в себя только стоимость проезда без сервисных сборов и стоимости дополнительных услуг, предоставляемых пассажирам в зависимости от выбранного класса обслуживания. С учетом применения коэффициентов стоимость проезда в вагоне без услуг между Москвой и Санкт-Петербургом при условии оформления билета за 90 суток составит от 1906 рублей.
Ранее сообщалось о том, что заполняемость поездов «Сапсан» Нижний Новгород — Санкт-Петербург составила 96%.