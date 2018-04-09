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Экономкласс появится в поездах «Сапсан» с 1 июля
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Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты

Экономкласс появится в поездах «Сапсан» с 1 июля 

Newsroom24 54 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает РЖД.
Новый класс обслуживания — базовый — будет предоставляться пассажирам в вагоне № 4 (14). Стоимость билета в этот вагон будет включать в себя только стоимость проезда без сервисных сборов и стоимости дополнительных услуг, предоставляемых пассажирам в зависимости от выбранного класса обслуживания. С учетом применения коэффициентов стоимость проезда в вагоне без услуг между Москвой и Санкт-Петербургом при условии оформления билета за 90 суток составит от 1906 рублей.
Ранее сообщалось о том, что заполняемость поездов «Сапсан» Нижний Новгород — Санкт-Петербург составила 96%.
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