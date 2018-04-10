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По-летнему теплая погода ожидается в столице во вторник
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По-летнему теплая погода ожидается в столице во вторник 

Москва24 20 минут назад
Фото: Москва24
Синоптики пообещали по-летнему теплую погоду в столице во вторник, 10 апреля.
Как сообщает портал «Метеоновости», в этот день в Москве будет до плюс 19 градусов тепла. Столичный регион останется на периферии антициклона
Вечером небо затянется облаками, местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 10 метров в секунду, во второй половине дня порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.
Атмосферное давление понизится до 746 миллиметров ртутного столба, это близко к норме.
По словам метеорологов, температура воздуха в столице выше климатической нормы, погодные условия в столичном регионе вполне весенние.
Горожанам порекомендовали проводить больше времени на свежем воздухе и поддерживать организм витаминами.
Теплая погода в столице установилась еще в понедельник. 9 апреля метеостанция на Балчуге в 15:00 зафиксировала температуру +18,7 градусов. Это больше соответствуют климатическим показателям середины мая.
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