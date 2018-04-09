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9 апреля в столичном регионе ожидается солнечная погода, без осадков и до 18 градусов тепла
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9 апреля в столичном регионе ожидается солнечная погода, без осадков и до 18 градусов тепла 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
В понедельник, 9 апреля, в Московском регионе ожидается солнечная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице и по области поднимется до 18 градусов тепла.
По прогнозу синоптиков, столичный регион по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня чуть понизится и составит 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — около 40 процентов.
Как сообщают специалисты, большинство жителей региона положительно воспримут эти улучшающие настроение и тонус изменения в погоде. И лишь отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомоганий у особо метеочувствительных людей с патологиями сердечно-сосудистой системы, отмечает портал Метеоновости.
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