9 апреля в столичном регионе ожидается солнечная погода, без осадков и до 18 градусов тепла

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В понедельник, 9 апреля, в Московском регионе ожидается солнечная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице и по области поднимется до 18 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, столичный регион по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня чуть понизится и составит 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — около 40 процентов.

Как сообщают специалисты, большинство жителей региона положительно воспримут эти улучшающие настроение и тонус изменения в погоде. И лишь отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомоганий у особо метеочувствительных людей с патологиями сердечно-сосудистой системы, отмечает портал Метеоновости.

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