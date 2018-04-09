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Первые электробусы запустят этой осенью
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Первые электробусы запустят этой осенью 

Вечерняя Москва 15 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Первые электробусы выйдут на городские маршруты уже осенью. 9 апреля об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Планируем, что до сентября первые несколько электробусов увидим, — заявил заммэра, уточнив, что все зависит от поставщиков. — Это будет дополнение к существующим закупкам новых автобусов.
Электробусы оснастят современными системами: климат-контролем, спутниковой навигацией, видеонаблюдением. В салоне заработает беспроводной интернет и разъемы для зарядки электронных устройств.
— Они будут приспособлены для проезда маломобильных пассажиров, будут отвечать самым современным в мире требованиям, которые к ним предъявляются, — уточнил еще ряд характеристик Максим Ликсутов.
Важная особенность: станции для подзарядки электробусов будут выполнены по одному стандарту. Это означает, что, изменив маршрут движения, водители электробусов без проблем смогут «заправить» технику.
На протяжении нескольких лет в Москве тестировались разные модели электробусов — тех, что сегодня курсируют по Китаю, Финляндии, Белоруссии. Испытания проходили и модели отечественного производства. В результате столичные власти разработали перечень требований к электробусам, которые смогут оптимально работать в городских условиях. Так, среди обозначенных требований — вместимость не менее 85 пассажиров, низкий пол и приспособленность для проезда маломобильных пассажиров.
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