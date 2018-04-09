Первые электробусы запустят этой осенью

Первые электробусы выйдут на городские маршруты уже осенью. 9 апреля об этом сообщил заместитель мэра Москвы , руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

— Планируем, что до сентября первые несколько электробусов увидим, — заявил заммэра, уточнив, что все зависит от поставщиков. — Это будет дополнение к существующим закупкам новых автобусов.

Электробусы оснастят современными системами: климат-контролем, спутниковой навигацией, видеонаблюдением. В салоне заработает беспроводной интернет и разъемы для зарядки электронных устройств.

— Они будут приспособлены для проезда маломобильных пассажиров, будут отвечать самым современным в мире требованиям, которые к ним предъявляются, — уточнил еще ряд характеристик Максим Ликсутов.

Важная особенность: станции для подзарядки электробусов будут выполнены по одному стандарту. Это означает, что, изменив маршрут движения, водители электробусов без проблем смогут «заправить» технику.