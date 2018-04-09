М. Ликсутов: Первые электробусы в Москве выйдут на линию до сентября

Первые электробусы в Москве выйдут на линию до сентября 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В этом году первый электробус поедет обязательно. До сентября первых несколько электробусов увидим. Это будет дополнение к существующим закупкам новых автобусов», — заявил он.

М. Ликсутов особо подчеркнул, что зарядные станции будут унифицированы для электробусов всех производителей. «В ходе разработки технического задания мы проводили консультации со специалистами профильных компаний и научных учреждений. Тут надо дополнить, что нашим научным партнером в этом проекте является ФГУП „НАМИ“. Ключевым моментом стала полная совместимость зарядных станций и электробусов, поставленных разными производителями. Даже если транспортное средство изменит свой маршрут, токопередающие устройства обеспечат надежное взаимодействие подвижного состава и энергоинфраструктуры», — пояснил заместитель мэра.

Он напомнил, что электробусы оснастят самым современным оборудованием, в том числе системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

«В электробусах будет бесплатный Wi-Fi, они будут приспособлены для проезда маломобильных пассажиров, будет отвечать самым современным в мире требованиям, которые к электробусам предъявляются», — заключил М. Ликсутов.