В Московском зоопарке родился детеныш росомахи

Детеныш росомахи появился на свет несколько недель назад в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В питомнике Московского зоопарка родился детеныш росомахи. Ему всего несколько недель, но о готовности его принять уже сообщили несколько зарубежных зоопарков", — говорится в сообщении.

Как сообщается, зверек примет участие в Европейской программе по сохранению популяции исчезающих видов. Московский зоопарк много лет участвует в программах по размножению и сохранению животных в неволе. Среди них также дальневосточный леопард, амурский тигр, дрофа.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на сайте, рождение детеныша росомахи в неволе — редкое явление, и в последний раз он появился на свет в Московском зоопарке в 2015 году. Она отметила, что для жизни и размножения росомах специалисты создали максимально комфортные условия: правильный рацион, режим дня и игры, которые для животных имитируют добывание пищи.

Детеныш полностью здоров и, по данным на сайте, весит чуть меньше одного килограмма. Определить его пол будет возможно только через два месяца, а самостоятельно питаться зверек сможет к лету.

В справке, размещенной на портале мэра, указано, что мать детеныша появилась в питомнике зоопарка в 2012 году, а отец родился в Московском зоопарке.