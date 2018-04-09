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В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
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В Московском зоопарке родился детеныш росомахи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Детеныш росомахи появился на свет несколько недель назад в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В питомнике Московского зоопарка родился детеныш росомахи. Ему всего несколько недель, но о готовности его принять уже сообщили несколько зарубежных зоопарков", — говорится в сообщении.
Как сообщается, зверек примет участие в Европейской программе по сохранению популяции исчезающих видов. Московский зоопарк много лет участвует в программах по размножению и сохранению животных в неволе. Среди них также дальневосточный леопард, амурский тигр, дрофа.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на сайте, рождение детеныша росомахи в неволе — редкое явление, и в последний раз он появился на свет в Московском зоопарке в 2015 году. Она отметила, что для жизни и размножения росомах специалисты создали максимально комфортные условия: правильный рацион, режим дня и игры, которые для животных имитируют добывание пищи.
Детеныш полностью здоров и, по данным на сайте, весит чуть меньше одного килограмма. Определить его пол будет возможно только через два месяца, а самостоятельно питаться зверек сможет к лету.
В справке, размещенной на портале мэра, указано, что мать детеныша появилась в питомнике зоопарка в 2012 году, а отец родился в Московском зоопарке.
"Детеныш росомах проживет в питомнике Московского зоопарка до тех пор, пока не будет готов разлучиться с матерью. Затем для него выберут подходящий европейский зоопарк, который планирует заниматься восстановлением популяции этих животных", — отмечается в сообщении.
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