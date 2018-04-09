В пойме реки Битцы появится трехъярусный парк

В пойме реки Битцы в Москве до конца года появится трехъярусный парк

Многоуровневое пространство оборудуют в парке на юге Москвы в пойме реки Битцы до конца 2018 года, сообщает в понедельник портал мэра и правительства Москвы

"Рельефный парк в пойме реки Битцы благоустроят до конца этого года. Авторов концепции обновления зеленой зоны вдохновил естественный ландшафт тех мест. Он имеет необычное трехъярусное строение. Поэтому территорию парка разделят на три маршрутные зоны", — говорится в сообщении.

По информации портала, на нижнем ярусе, вокруг Верхнего и Малого Качаловских прудов, обустроят набережную с деревянными подходами к воде, мостиками и шезлонгами. На втором ярусе оборудуют дорожки, где можно будет покататься на велосипедах или самокатах, заняться скандинавской ходьбой или бегом. В зимнее время на среднем ярусе будут прокладывать лыжные трассы. Верхний ярус парка будет предназначен для выгула домашних питомцев, для этого там появится специальная площадка.

В юго-восточной части парка построят новую игровую зону для детей разного возраста площадью более 1000 кв. м. На площадке установят карусели, качели и батут, а также специальные интерактивные стенды для занятий музыкой. Также в западной части парка будет оборудована большая спортивная зона для подростков, взрослых посетителей и пожилых людей. В этом месте появится футбольное поле, две площадки для стритбола, зона для игры в волейбол или баскетбол и место для занятий воркаутом.

"На игровой площадке для подростков будут тарзанка и качели, а также специальные комплексы для лазанья, чтобы дети могли развивать ловкость и сноровку. А спортплощадку для пожилых людей оснастят специальными тренажерами, развивающими координацию, гибкость и подвижность", — отмечено в сообщении.

Парк в пойме реки Битцы занимает около 15 гектаров в районе Северное Бутово. Рядом находится станция метро "Бульвар Дмитрия Донского". Вблизи парка живут более 40 тыс. человек.