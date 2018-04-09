Более 47 тыс. кв. м асфальтового покрытия и все входные группы обновят в парке «Усадьба Люблино»

В парке «Усадьба Люблино» планируют обновить все входные группы и более 47 тыс. кв. м асфальтового покрытия в 2018 г. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

«В этом году парк «Усадьба Люблино» благоустроят и отремонтируют. В парке обновят все входные группы и более 47 тыс. кв. м асфальтового покрытия. Часть прогулочных дорожек выполнят из бетонной плитки. Территорию дополнительно озеленят: создадут новые цветники, высадят деревья и кустарники. Все павильоны и входные группы выполнят в одной стилистике. Предполагается, что в отделке применят натуральные материалы, например древесину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в парке планируют обустроить набережную со скамейками и лежаками, на которых можно будет загорать в солнечную погоду. Появятся удобные спуски к воде. Для любителей рыбалки также удобными окажутся мостки у воды, которых будет 14. Полностью реконструируют лодочную станцию. Новый павильон лодочной станции расположится на месте прежней. Возле него обустроят несколько причалов. Неподалеку от лодочной станции появится смотровая площадка.

«В центральной части парка будет располагаться зона с амфитеатром, танцевальной площадкой, шахматным павильоном, а также павильоном для свадеб и мероприятий. Тихая зона для транзита людей через парк — с устройством прогулочных тропинок и различных мест отдыха: беседок, качелей. Западная часть усадьбы отведена под спортивную зону с устройством многофункциональных площадок, теннисных кортов, детских площадок, катка с большим павильоном проката и раздевалками», — поясняется в сообщении.

Также в «Усадьбе Люблино» обустроят шесть детских и шесть спортивных площадок, два теннисных корта. Зимой здесь будет работать каток с павильоном проката коньков и раздевалками.