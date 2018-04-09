Снег в Омске будет идти до 11 апреля

Омские синоптики сообщают, что зима задержится в нашем городе ещё на несколько дней. Снег также продолжит идти в ближайшие несколько суток.

Сегодня, 9 апреля, днём столбик термометра будет показывать от 1 до 6 градусов тепла, а снег, который шёл всю ночь, может перейти в дождь.

Во вторник, 10 апреля, вновь пройдут снег и мокрый снег. Ночью будет около от 0 до –5 градусов, днём — от 0 до +5. Снег может выпасть и в ночь с 10 и 11 апреля, когда столбик термометра опуститься до –7 градусов, в среду днём может потеплеть до +9.