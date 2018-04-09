В Новоалтайске отремонтируют восемь участков городских улиц

Контракты на ремонт восьми участков улиц в Новоалтайске заключили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

К ремонту приступят, как только среднесуточная температура составит +5 градусов. В городской администрации отмечают, что полного перекрытия проезжей части не будет.

Так, ремонтные работы будут проходить на следующих участках:

ул. Деповская — от дома № 22 до улицы Высоковольтной и от улицы Высоковольтной до улицы Белоярской, 288;ул. Шукшина — от улицы Южсиба до улицы 40 лет Победы.ул. Анатолия — от дома №29 до улицы Высоковольтной;ул. Тимирязева — от развязки до железнодорожного переезда;ул. Прудская — от ул. Прудской, 2 до улицы Космонавтов;ул. Октябренок — от ул. Коммунистической до дороги на улицу Военстроя;ул. Переездная — от трассы М-52 до железнодорожного переезда до улицы Ударника.

Ремонт завершится 30 сентября.