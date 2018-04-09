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В Новоалтайске отремонтируют восемь участков городских улиц
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В Новоалтайске отремонтируют восемь участков городских улиц 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Контракты на ремонт восьми участков улиц в Новоалтайске заключили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
К ремонту приступят, как только среднесуточная температура составит +5 градусов. В городской администрации отмечают, что полного перекрытия проезжей части не будет.
Так, ремонтные работы будут проходить на следующих участках:
ул. Деповская — от дома № 22 до улицы Высоковольтной и от улицы Высоковольтной до улицы Белоярской, 288;ул. Шукшина — от улицы Южсиба до улицы 40 лет Победы.ул. Анатолия — от дома №29 до улицы Высоковольтной;ул. Тимирязева — от развязки до железнодорожного переезда;ул. Прудская — от ул. Прудской, 2 до улицы Космонавтов;ул. Октябренок — от ул. Коммунистической до дороги на улицу Военстроя;ул. Переездная — от трассы М-52 до железнодорожного переезда до улицы Ударника.
Ремонт завершится 30 сентября.
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