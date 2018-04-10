Обзор московских событий в СМИ за 10 апреля

«Коммерсантъ». Переселенцам доплатят за выбор меньшего Москва корректирует правила реновации. ссылка

«Коммерсантъ». Инвесторы уходят от санкций Как российский рынок пережил «черный понедельник». ссылка

«Известия». Россияне стали реже пользоваться банкоматами В них снимают только крупные суммы денег. ссылка

Российская газета ». Мобильная защита В Москве компьютерная программа искоренит «карманных адвокатов». ссылка

«Российская газета». Опасное жилье Полиция в Москве пресекла попытку отнять квартиру у пенсионерки. ссылка

«Российская газета». Предложено вылечить Покушавшийся на ведущую «Эха Москвы» признан больным шизофренией. ссылка

«Российская газета». На газоне и даже на крыше В Москве открылись летние кафе. ссылка

«Российская газета». С. Собянин и патриарх Кирилл посетили фестиваль «Пасхальный дар» Сергей Собянин и патриарх московский и всея Руси Кирилл посетили площадку фестиваля «Пасхальный дар» на юго-западе Москвы. ссылка

«Российская газета». В Москве на базе предприятий «Роскосмоса» появятся инновационные кластеры Власти Москвы в ближайшее время намерены найти новое применение системы ГЛОНАСС. ссылка

«Российская газета». МГУ взял «золото» В международный рейтинг вузов попали 70 российских университетов. ссылка

Московский комсомолец ». В центре Москвы появятся 30 новых велодорожек Но до единой транспортной велосети городу еще далеко. ссылка

«Московский комсомолец». Комфортная жизнь в Москве начинается после 30 лет «Для школьников и студентов город — достаточно закрытое пространство». ссылка

«Московский комсомолец». Короли блошиных рынков: Кто возит антиквариат в Москву «Диван царский утащил пару лет назад». ссылка

РБК Daily ». Обвальные последствия Индекс Мосбиржи рухнул в понедельник на 8,34%. ссылка

Новые известия ». На месте крушения Ан-148 в Подмосковье продолжают лежать останки погибших? На месте, где 11 февраля 2018 г. разбился самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, продолжают находиться фрагменты фюзеляжа, останки тел погибших и их личные вещи. ссылка

Независимая газета ». Четыре дома на западе Москвы уже готовы к переезду участников программы реновации В 2018 г. в рамках масштабного проекта городские власти планируют предоставить для переселения более трех десятков домов. ссылка

Комсомольская правда ». Д. Переверзева, которую обвиняют в заказе убийства матери и маленьких братьев с сестрой, отказалась от присяжных В Подмосковье начался суд по громкому делу. ссылка

«Комсомольская правда». Оператор Wi-Fi в метро Москвы опроверг, что мобильные номера, возраст и доходы пассажиров попали в общий доступ Ранее об утечке данных пользователей Wi-Fi в метро Москвы сообщил столичный программист. ссылка

Московская правда ». Электробусы появятся в Москве до конца лета Первые современные экологичные автобусы на электричестве выйдут на столичные улицы еще до начала сентября. ссылка

«Московская правда». Редкую Абрикосовую орхидею можно увидеть в «Аптекарском огороде» Абрикосовая орхидея расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». ссылка

«Московская правда». Детеныш росомахи родился в Московском зоопарке В Московском зоопарке родился детеныш росомахи. ссылка

«Московская правда». Для станции метро «Ржевская» возводят вестибюль Началось строительство вестибюля станции «Ржевская» Большой кольцевой линии метро. ссылка

«Московская перспектива». Москва взяла новую высоту Сергей Собянин подписал соглашение с «Роскосмосом» о сотрудничестве. ссылка

«Московская перспектива». «Борт №1» станет плавучим музеем «Яхту Сталина» пришвартуют у Парка Горького. ссылка

«Московская перспектива». Метро с китайским акцентом Юго-западный участок Большой кольцевой линии московского метро планируется запустить в 2020 г. ссылка

«Московская перспектива». «Космос» в режиме реального времени В День космонавтики на ВДНХ начнет свою работу знаменитый павильон. ссылка

«Вечерняя Москва». Первые электробусы запустят этой осенью Первые электробусы выйдут на городские маршруты уже осенью. ссылка

«Вечерняя Москва». Строительство жилья набирает обороты В 2018 г. на территории ТиНАО планируют ввести 1,5 млн «квадратов» жилья. ссылка

«Вечерняя Москва». Парки будут интересными для всех возрастов Три крупных столичных парка будут благоустроены в соответствии с пожеланиями горожан. ссылка

«Вечерняя Москва». Капсулу с посланием потомкам заложат в Парке Горького в День космонавтики Закладка капсулы памяти с посланием потомкам пройдет в Парке Горького в День космонавтики, 12 апреля 2018 г. ссылка

«RT». СК возбудил дело по факту обнаружения тел трех человек на земельном участке в Подмосковье На земельном участке, расположенном в Раменском районе, обнаружены тела двух мужчин и одной женщины, возбуждено уголовное дело. ссылка