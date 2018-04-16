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Власти запускают дополнительные автобусы до кладбищ на Радоницу
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Власти запускают дополнительные автобусы до кладбищ на Радоницу 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Мэрия Новосибирска объявила о том, что 17 апреля запустит дополнительный транспорт до городских кладбищ в связи с проведением церковного праздника Радоница.
До остановки «Северное кладбище» продлят маршруты автобусов № 27 «Площадь Калинина — отделение связи № 13», № 73 «Улица Флотская — отделение связи № 13» и маршрутного такси № 73 «ДК Кирова — отделение связи № 13».
Также на один день на линию выйдет сезонный маршрут № 77л «Улица Ветлужская — Сады», сообщили в пресс-центре мэрии.
Пять автобусов будут возить пассажиров от площади Калинина до Заельцовского кладбища. Кроме того, на Радоницу появятся маршрутные такси «Жилмассив Родники — Гусинобродское кладбище» и «Станция метро „Октябрьская“ — Гусинобродское кладбище». Пассажиров будут возить со всеми предусмотренными в муниципальном транспорте льготами.
Ранее власти запускали дополнительные ночные автобусы на Пасху, чтобы верующие новосибирцы смогли уехать в отдалённые районы после праздничных богослужений.
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