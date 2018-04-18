Радоница без коллапса. Тысячи горожан посетили кладбища в родительский день

Многие жители Оренбурга считают своей обязанностью посетить могилы умерших родственников на Радоницу — день поминовения усопших у православных. Но нередко массовое паломничество на погосты связано с некоторыми неудобствами. В этом году администрация областного центра постаралась учесть опыт прошлых лет и пожелания горожан, чтобы избежать транспортного коллапса на дорогах к городским кладбищам.

Валентина Рубецкая каждый год на Радоницу приезжает на кладбищенский комплекс «Степной» на улице Тихой. Здесь у неё похоронены родители и родные тётя и дядя.

«В этот день очень важно навестить своих родственников, помолиться об их упокоении и помянуть добрым словом, — говорит оренбурженка. — На выходных я приезжала, чтобы прибраться на могилах, а сегодня привезла новые цветы». Как вспоминает Валентина, раньше визит к могилам родных требовал от неё серьёзной подготовки — как моральной, так и физической. Предстояло выстоять очередь на остановках, чтобы попасть в нужный автобус, всю дорогу терпеть давку и готовиться к тому, что большую часть времени в этот день она потратит именно на дорогу до кладбища и обратно. Но в этом году женщина отметила кардинальные перемены.

«Доехала очень быстро, автобусы ходят буквально каждые 15 минут, очередь на остановках, конечно, есть, но движется она быстро, — говорит женщина. — По дороге мы немного задержались в пробке, но гаишники очень быстро отрегулировали движение, и уже спустя 40 минут после выхода из дома я была у ворот кладбища». Добраться до самых отдалённых уголков погоста помогут автобусы, которые курсируют по его территории.

Добиться такого результата удалось благодаря тому, что в городской администрации учли опыт прошлых лет и пожелания оренбуржцев. Три маршрута, которые доставляли горожан до различных кладбищенских комплексов. Всего на линиях работало порядка двух сотен автобусов.

«В этом году мы привлекли дополнительные единицы общественного транспорта, увеличив их количество по сравнению с прошлым годом, — рассказал начальник управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга Дмитрий Анисимов . — В этом году погода позволила открыть проезд и для личного транспорта. Мы организовали парковки рядом с кладбищем для тех, кто приехал на своих машинах, а чтобы они не затрудняли движение общественного транспорта, пустили машины по полевым дорогам».

К слову, некоторые горожане посчитали, что открытый проезд для личных машин несколько затруднил движение к кладбищу, люди решили, что добираться на автобусах в такие дни все же удобнее.

По данным прошлого года, только одно кладбище на улице Тихой посетило больше 100 тысяч оренбуржцев. Статистики этого года пока нет, но по предположениям представителей мэрии, количество вряд ли будет меньше.

«Радоница прошла в Оренбурге в стабильном режиме, — отмечает глава Оренбурга Евгений Арапов . — Все службы находились в состоянии повышенной готовности, чтобы обеспечить людям максимальный комфорт. Мы привлекли автобусы с предприятий "Газпром" и «Лидия-тур», за что им большое спасибо. Были небольшие затруднения движения при повороте с объездной дороги на ул. Тихую. Однако, я видел, что все относились к этому терпимо. Благодарю всех жителей за понимание и уважение друг к другу», — подчеркнул глава Оренбурга Евгений Арапов.

Доехать до кладбищ можно было практически до позднего вечера — автобусы работали до 20.00, а дежурные машины привозили людей в город до 22.00. Радоница прошла без коллапса.