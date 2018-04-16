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17 апреля в Костроме увеличат количество автобусов до кладбищ
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17 апреля в Костроме увеличат количество автобусов до кладбищ 

АиФ Владимир 18 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Как сообщают в пресс-службе городской администрации, это связано с православным праздником Радоница. С 8 до 16 часов будет больше машин на троллейбусных маршрутах № 2 и 7, а также на автобусах № 13, 15, 21 и 99.
До остановки «Городок» можно будет доехать на автобусах №11, 51 и 56, до кладбища на Магистральной — на автобусе №10, до кладбища на Ярославской — на автобусе №21.
Кроме того, жители смогут воспользоваться и временными маршрутами. Автобус №21к будет следовать по Советской — Подлипаева — Магистральной — Евгения Ермакова — Стопани — Голубкова — Беленогова — Заволжской — Ярославской. Второй автобус — №26к — будет следовать по Магистральной — Заволжской — Самоковской — Стопани — Голубкова — Беленогова — Заволжской — Ярославской.
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