Порядка 17,5 млн кв. м дорог отремонтируют в Москве до конца года

До конца 2018 г. отремонтируют порядка 17,5 млн кв. м столичных дорог. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.

«С наступлением положительных ночных температур в городе начинаются масштабные работы по перекладке асфальто-бетонного покрытия. Те дороги, которые отслужили свой гарантийный срок — от трех до семи лет, — мы приступаем к работам на них. Всего будет 17,5 млн кв. м асфальта, установлено больше 1 тыс. км нового борта и будет нанесено 52,5 тыс. км разметки. В этом году применяется битумная лента и новый прокладочный материал, увеличивающий срок службы гранитного борта с 80 до 120 лет», — заявил А. Орешкин.