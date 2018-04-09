Ещё
Порядка 17,5 млн кв. м дорог отремонтируют в Москве до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порядка 17,5 млн кв. м дорог отремонтируют в Москве до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
До конца 2018 г. отремонтируют порядка 17,5 млн кв. м столичных дорог. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.
«С наступлением положительных ночных температур в городе начинаются масштабные работы по перекладке асфальто-бетонного покрытия. Те дороги, которые отслужили свой гарантийный срок — от трех до семи лет, — мы приступаем к работам на них. Всего будет 17,5 млн кв. м асфальта, установлено больше 1 тыс. км нового борта и будет нанесено 52,5 тыс. км разметки. В этом году применяется битумная лента и новый прокладочный материал, увеличивающий срок службы гранитного борта с 80 до 120 лет», — заявил А. Орешкин.
По его словам, работы по ремонту дорог начинаются по всей Москве. «Сначала выходим на большие улицы, также работаем по переулкам: всего 700 улиц. В работах принимает участие около 3 тыс. единиц техники и 8 тыс. специалистов ГБУ», — добавил А. Орешкин.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии метро восстановлено Власти Москвы не принимали решения о строительстве 12 млн кв. м недвижимости вблизи БКЛ и МЦК Женщина скончался после падения на пути под прибывающий поезд на станции метро «Менделеевская»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1485
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН847
Лавров дал прогноз по будущему ЕС113
На нарушающий законы физики двигатель дали денег11
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей7
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение