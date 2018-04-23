Ещё
В Екатеринбурге сразятся мегамозги страны: стартовал финал всероссийской олимпиады по математике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге сразятся мегамозги страны: стартовал финал всероссийской олимпиады по математике 

e1.ru 55 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге стартует заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. Это значит, что почти 400 лучших юных математиков со всей страны — в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга — приехали в столицу Урала, чтобы выяснить, кто из них самый сильный.
Среди 397 вундеркиндов семеро уральцев: шесть екатеринбуржцев и 1 тагильчанин. Церемония открытия олимпиады состоялась на площадке Окружного дома офицеров. С видеообращением к участникам соревнований обратилась министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Также на сцене ОДО в ходе церемонии открытия выступили артисты Мариинского театра. Со сцены детей поздравил министр культуры области Павел Креков, а ещё — худрук Мариинки, дирижёр Валерий Георгиев. Он даже признался, что в детстве участвовал в олимпиадах по математике, а потом его «унесло в классическую музыку».
Выполнять конкурсные работы участники олимпиады будут на базе двух екатеринбургских образовательных учреждений — школы № 18 и гимназии № 39.
В каждый из двух соревновательных дней участникам олимпиады предстоит решить по четыре конкурсных задачи, на это отводится пять часов. Фиксированного количества победителей нет: каждая задача оценивается в семь баллов, а итоги подводятся исходя из общей суммы.
— Школьник должен за время олимпиады провести небольшое научное исследование. Задачи чаще всего звучат так: «Докажите, что…». Фактически получается, что школьник доказывает маленькую теорему, причём факт, который он прежде не знал, — рассказал про условия доцент кафедры высшей математики МФТИ Назар Агаханов. — Задания составляют задачные композиторы, российская олимпиадная школа является общепризнанной в мире, мы одни из лучших в мире. Соответственно, придумываются задачи, где нужно построить сложную логическую конструкцию, которая приведёт к цели.
e1.ru: последние новости
Площадь 1905 года разметили жёлтой краской для парада Победы Будем пищать вдвое чаще: в метро Екатеринбурга поставили 10 дополнительных металлоискателей Владимир Путин присвоил звание Героя Труда легендарному тренеру «Уралочки» Николаю Карполю
Комментарии  Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»80
На Москву обрушится торнадо28
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО83
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении322
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение