В Екатеринбурге сразятся мегамозги страны: стартовал финал всероссийской олимпиады по математике

Екатеринбурге стартует заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. Это значит, что почти 400 лучших юных математиков со всей страны — в том числе из Москвы Санкт-Петербурга — приехали в столицу Урала, чтобы выяснить, кто из них самый сильный.

Среди 397 вундеркиндов семеро уральцев: шесть екатеринбуржцев и 1 тагильчанин. Церемония открытия олимпиады состоялась на площадке Окружного дома офицеров. С видеообращением к участникам соревнований обратилась министр образования и науки РФ Ольга Васильева . Также на сцене ОДО в ходе церемонии открытия выступили артисты Мариинского театра. Со сцены детей поздравил министр культуры области Павел Креков , а ещё — худрук Мариинки, дирижёр Валерий Георгиев. Он даже признался, что в детстве участвовал в олимпиадах по математике, а потом его «унесло в классическую музыку».

Выполнять конкурсные работы участники олимпиады будут на базе двух екатеринбургских образовательных учреждений — школы № 18 и гимназии № 39.

В каждый из двух соревновательных дней участникам олимпиады предстоит решить по четыре конкурсных задачи, на это отводится пять часов. Фиксированного количества победителей нет: каждая задача оценивается в семь баллов, а итоги подводятся исходя из общей суммы.

— Школьник должен за время олимпиады провести небольшое научное исследование. Задачи чаще всего звучат так: «Докажите, что…». Фактически получается, что школьник доказывает маленькую теорему, причём факт, который он прежде не знал, — рассказал про условия доцент кафедры высшей математики МФТИ Назар Агаханов. — Задания составляют задачные композиторы, российская олимпиадная школа является общепризнанной в мире, мы одни из лучших в мире. Соответственно, придумываются задачи, где нужно построить сложную логическую конструкцию, которая приведёт к цели.