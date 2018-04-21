Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Всероссийской олимпиаде по экономике

Об этом столичный градоначальник написал в своем микроблоге Twitter.

Московские школьники завоевали 52 диплома в финале Всероссийской олимпиады по экономике. У нас 8 первых мест. Экономики нет в базовой школьной программе, но есть занятия в кружках и на курсах. Помогает и проект развития финансовой грамотности. Спасибо учителям. Молодцы, ребята! pic.twitter.com/5fEAzWEK3v

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся четвертых-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В этом году в финал соревнования приглашены учащиеся более чем из 300 московских школ.

Текст © Пьер Тимохин / Москва меняется

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