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Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Всероссийской олимпиаде по экономике
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Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Всероссийской олимпиаде по экономике 

Москва меняется 21 апреля 2018
Фото: Москва меняется
Об этом столичный градоначальник написал в своем микроблоге Twitter.
Московские школьники завоевали 52 диплома в финале Всероссийской олимпиады по экономике. У нас 8 первых мест. Экономики нет в базовой школьной программе, но есть занятия в кружках и на курсах. Помогает и проект развития финансовой грамотности. Спасибо учителям. Молодцы, ребята! pic.twitter.com/5fEAzWEK3v
Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 20, 2018
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся четвертых-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В этом году в финал соревнования приглашены учащиеся более чем из 300 московских школ.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Пьер Тимохин / Москва меняется
Сообщение Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Всероссийской олимпиаде по экономике появились сначала на Москва Меняется.
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