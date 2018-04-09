Вестибюль и часть платформы станции «Кутузовская» закрыли до 1 июня

На станции «Кутузовская» Филевской линии метро с 9 апреля закрыли северный вестибюль и часть платформы по первому пути. Поезда из центра временно не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров, сообщает пресс-служба столичной подземки.

На закрытых участках пройдут ремонтные работы. Открыть северный вестибюль планируется в середине мая, ремонт на части платформы должен завершиться до 1 июня.

Одновременно с этим возобновит работу после ремонта противоположная часть платформы станции. Поезда, следующие в центр, будут останавливаться здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого.

Сохранится и пересадка на Московское центральное кольцо (МЦК). Для перехода можно воспользоваться южным вестибюлем «Кутузовской». Чтобы попасть на станцию «Кутузовская» из центра, необходимо доехать до станции «Фили» и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении.

В период временных ограничений на станции будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Комплексная реконструкция наземного участка Филевской ветки позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на станциях, а также сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут.

В настоящее время работы ведутся на станциях «Кунцевская», «Пионерская», «Филевский парк», «Багратионовская» и «Кутузовская».