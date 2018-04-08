Завершилось строительство первого перегонного тоннеля до станции «Косино»

Строительство правого перегонного тоннеля Кожуховской линии метро от переходной камеры до станции «Косино» закончено, передает сетевое издание m24.ru

Как рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин , длина тоннеля составляет 683 метра. Работы велись в сложных водонасыщенных грунтах. Около 50 метров было пройдено под действующими путям фиолетовой ветки подземки, передает Агентство «Москва»

По словам Хуснуллина, уже практически готовы основные конструкции станции «Косино». В настоящий момент там проводят архитектурно-отделочные работы, выполняют монтаж систем жизнеобеспечения.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин добавил, что проходческий щит «Светлана» переместят со станции «Косино»для строительства соединительной ветки между Кожуховской и Таганско-Краснопресненской линиями.

Ранее для обеспечения безопасности пассажиров во время строительных работ на неделю закрывались три станции фиолетовой ветки — «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект».

Станция «Косино» расположена за МКАД, неподалеку от одноименного остановочного пункта. На базе станции построят транспортно-пересадочный узел. Кроме «Косино» на розовой ветке заработают станции «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская», «Некрасовка» и другие.