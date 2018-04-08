Женщина погибла под колесами поезда на станции метро «Менделеевская»

На станции метро «Менделеевская», серой ветки метро, под колеса прибывающего поезда упала женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«Примерно в 16:45 на станции метро «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии женщина упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд. В 16:48 было снято напряжение на путях для извлечения, в 17:14 женщину извлекли, в 17:17 напряжение на путях было подано, движение восстановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшествия, которые подтвердили, что женщина упала на пути по собственной инициативе. Установлено, что погибшая — 45-летняя уроженка Молдовы

Фото © Гоша Бергал / Москва меняется

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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