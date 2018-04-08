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Женщина погибла под колесами поезда на станции метро «Менделеевская»
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Женщина погибла под колесами поезда на станции метро «Менделеевская» 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
На станции метро «Менделеевская», серой ветки метро, под колеса прибывающего поезда упала женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«Примерно в 16:45 на станции метро «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии женщина упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд. В 16:48 было снято напряжение на путях для извлечения, в 17:14 женщину извлекли, в 17:17 напряжение на путях было подано, движение восстановлено», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшествия, которые подтвердили, что женщина упала на пути по собственной инициативе. Установлено, что погибшая — 45-летняя уроженка Молдовы.
Фото © Гоша Бергал / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Женщина погибла под колесами поезда на станции метро «Менделеевская» появились сначала на Москва Меняется.
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