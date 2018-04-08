Ещё
В ночь на Пасху метро Санкт-Петербурга будет работать круглосуточно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ночь на Пасху метро Санкт-Петербурга будет работать круглосуточно 

Газета.Ru 17 минут назад
Петербургский метрополитен будет перевозить пассажиров в ночь с 7 по 8 апреля без технологического перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе питерской подземки, передает ФБА «Экономика сегодня».
Жители и гости Санкт-Петербурга смогут воспользоваться услугами метрополитена в течение всей пасхальной ночи. Правда, работать будут не все вестибюли.
Закрытыми для пассажиров окажутся часть входов и выходов на станциях: «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина» и «Девяткино». Кроме того, недоступными будут вестибюли «Московской», «Невского проспекта», «Технологического института 1» и «Площади Александра Невского 2». Закроют также входы и выходы на «Достоевской» и «Спасской».
В воскресенье проездные на основе БСК не будут продаваться и продлеваться с 2 часов ночи до 4:30. Также пассажиры не смогут в это время провести интернет-платеж. Зато сохранится возможность купить в кассах жетоны за наличные. Пройти через турникеты также смогут те, у кого есть действующий проездной.
Газета.Ru: последние новости
Синоптики предсказали теплую и ветреную погоду на Пасху в столице Воробьев: мы заинтересованы в том, чтобы метро проходило за МКАД Синоптики пообещали Москве жаркие дни в начале следующих будней
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН786
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность823
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1422
Волчкову в расцвете сил убил рак60
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию421
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение