В ночь на Пасху метро Санкт-Петербурга будет работать круглосуточно

Петербургский метрополитен будет перевозить пассажиров в ночь с 7 по 8 апреля без технологического перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе питерской подземки, передает ФБА «Экономика сегодня».

Жители и гости Санкт-Петербурга смогут воспользоваться услугами метрополитена в течение всей пасхальной ночи. Правда, работать будут не все вестибюли.

Закрытыми для пассажиров окажутся часть входов и выходов на станциях: «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина» и «Девяткино». Кроме того, недоступными будут вестибюли «Московской», «Невского проспекта», «Технологического института 1» и «Площади Александра Невского 2». Закроют также входы и выходы на «Достоевской» и «Спасской».

В воскресенье проездные на основе БСК не будут продаваться и продлеваться с 2 часов ночи до 4:30. Также пассажиры не смогут в это время провести интернет-платеж. Зато сохранится возможность купить в кассах жетоны за наличные. Пройти через турникеты также смогут те, у кого есть действующий проездной.