Воробьев: мы заинтересованы в том, чтобы метро проходило за МКАД

Власти Московской области сотрудничают с мэром столицы Сергеем Собяниным по вопросу проведения метро за пределы Московской кольцевой автодороги. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев , сообщает телеканал «360». "Мы обсуждаем с Москвой разные проекты расширения метро, но будет корректнее сказать, когда мы будем с Сергеем Семеновичем вместе", — сказал Андрей Воробьев. Глава Подмосковья подчеркнул, что при строительстве новых станций нужно учитывать ограничения, которые есть у подземного транспорта. Помимо развития метро власти региона уделяют внимание реализации проекта 300 километров ЦКАД. Первые участки новой дороги откроют уже к концу текущего года. "Мы будем открывать заметные участки, которые бетонку уберут на периферию", — добавил губернатор Московской области.