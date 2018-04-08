Воробьев: мы заинтересованы в том, чтобы метро проходило за МКАД 

Власти Московской области сотрудничают с мэром столицы Сергеем Собяниным по вопросу проведения метро за пределы Московской кольцевой автодороги. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360».
"Мы обсуждаем с Москвой разные проекты расширения метро, но будет корректнее сказать, когда мы будем с Сергеем Семеновичем вместе", — сказал Андрей Воробьев.
Глава Подмосковья подчеркнул, что при строительстве новых станций нужно учитывать ограничения, которые есть у подземного транспорта.
Помимо развития метро власти региона уделяют внимание реализации проекта 300 километров ЦКАД. Первые участки новой дороги откроют уже к концу текущего года.
"Мы будем открывать заметные участки, которые бетонку уберут на периферию", — добавил губернатор Московской области.