Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро

Благодатный огонь в столичные храмы доставили сотрудники транспортного комплекса, сообщает сетевое издание m24.ru

В Пасхальную ночь они перевезли огонь по Кольцевой линии метро, по Кремлевскому кольцу, Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и Московской кольцевой автодороге.

Специальные лампады, сертифицированные для провоза в транспорте, привезли в Храм святителя Филиппа митрополита Московского в Мещанской Слободе и Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево. Обе лампады зажгли от священного огня, который прибыл в Москву ночью из Иерусалима . Их провезли по Кольцевой линии метро двумя поездами, следующими в разные стороны от станции «Парк культуры».

Безопасную для пассажиров метро перевозку огня в это время обеспечили сотрудники пожарной охраны метрополитена вместе с инспекторами службы безопасности.