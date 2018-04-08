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Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
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Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро 

Газета.Ru 25 минут назад
Благодатный огонь в столичные храмы доставили сотрудники транспортного комплекса, сообщает сетевое издание m24.ru.
В Пасхальную ночь они перевезли огонь по Кольцевой линии метро, по Кремлевскому кольцу, Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и Московской кольцевой автодороге.
Специальные лампады, сертифицированные для провоза в транспорте, привезли в Храм святителя Филиппа митрополита Московского в Мещанской Слободе и Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево. Обе лампады зажгли от священного огня, который прибыл в Москву ночью из Иерусалима. Их провезли по Кольцевой линии метро двумя поездами, следующими в разные стороны от станции «Парк культуры».
Безопасную для пассажиров метро перевозку огня в это время обеспечили сотрудники пожарной охраны метрополитена вместе с инспекторами службы безопасности.
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