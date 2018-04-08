Фестиваль «Выходи гулять!» завершился в Химках

В подмосковных Химках завершился Всероссийский фестиваль городской среды «Выходи гулять!», грандиозный финал состоялся в сквере имени Марии Рубцовой, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Старт фестивалю в Химках был дан ровно три месяца назад. Посетили мероприятие представители администрации муниципалитета и сотни жителей городского округа

«Всероссийский фестиваль городской среды «Выходи гулять!» проходил на площадках, которые были благоустроены в рамках реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Одной из таких площадок стал сквер имени Марии Рубцовой. Здесь в рамках завершения фестиваля для всех жителей и гостей городского округа была организована яркая интерактивно-развлекательная программа», — говорится в сообщении.

Все желающие смогли принять участие в конкурсах, а юных жителей развлекали аниматоры. Также были организованы различные спортивные эстафеты.

Как отмечает начальник управления культуры администрации городского округа Татьяна Жукова , участие в финале фестиваля «Выходи гулять!» приняли около тысячи жителей Химок.

«Этот фестиваль уже стал доброй традицией для многих жителей городского округа. Участвовали в гуляниях жители всех возрастов. Мы постарались сделать так, чтобы мероприятия, которые проходили в рамках фестиваля, были интересны и детям, и взрослым. Думаю, у нас это получилось. Благодаря таким фестивалям мы приобщаем жителей к активному и спортивному отдыху и досугу. Мы продолжим наш курс по благоустройству и обустройству новых комфортных зон отдыха и общественного пространства», — сказал глава городского округа Дмитрий Волошин

В городском округе при проведении фестиваля было задействовано порядка 30 различных площадок: парки, скверы, дворовые территории. С момента старта участие в фестивале приняли более 20 тысяч жителей Химок. Разнообразные развлекательные программы были рассчитаны на жителей разных возрастов.

Фестиваль городской среды «Выходи гулять» проходил на территории всей страны. Стартовал он 15 декабря. В парках, скверах, дворах, на площадях и набережных, обустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проходили ярмарки, спортивные турниры и дни здоровья, семейные викторины и фестивали еды, традиционные национальные забавы.