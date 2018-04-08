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Женщина скончался после падения на пути под прибывающий поезд на станции метро «Менделеевская»
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Женщина скончался после падения на пути под прибывающий поезд на станции метро «Менделеевская» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Женщина погибла под колесами поезда на станции метро «Менделеевская», сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
«Примерно в 16:45 на станции метро «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии женщина упала на жесткий путь под пребывающий электропоезд. В 16:48 было снято напряжение на путях для извлечения, в 17:14 женщину извлекли, в 17:17 напряжение на путях было подано, движение восстановлено», — сказал А. Мышляев.
Он также уточнил, что сотрудниками УВД на Московском метрополитене незамедлительно был вызван наряд «скорой помощи», который констатировал смерть женщины с предварительным диагнозом «поездная травма, не совместимая с жизнью». Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия, которые подтвердили, что женщина упала на пути по собственной инициативе. Установлено, что погибшая — 45-летняя уроженка Молдовы.
А. Мышляев, также отметил, что движение поездов восстановлено и падение никак не сказалось на движении на серой линии метро. Информация о произошедшем была незамедлительно направлена в прокуратуру. «Все службы сработали слаженно и оперативно», — подчеркнул руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене.
Ранее пресс-служба столичной подземки сообщала, что что из-за инцидента с пассажиром было приостановлено движение поездов от станции «Владыкино» до «Чеховской» серой ветки столичного метро, в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Позже движение поездов было восстановлено и введено в график.
Агентство «Москва»: последние новости
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