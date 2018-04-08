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Сергей Собянин заявил, что строительство надземного перехода в Зеленограде завершат в этом году
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Сергей Собянин заявил, что строительство надземного перехода в Зеленограде завершат в этом году 

Вечерняя Москва 1 час назад
Переход будет иметь 61 метр в длину и четыре метра в ширину.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство надземного пешеходного перехода в Зеленограде будет закончено уже в этом году.
— В конце прошлого года по просьбе жителей Зеленограда начали строить надземный пешеходный переход в районе Савелки. Планируем завершить работу в этом году, — написал мэр города на официальной странице в социальной сети Твиттер.
В конце прошлого года по просьбе жителей Зеленограда начали строить надземный пешеходный переход в районе Савелки. Планируем завершить работу в этом году. Переход будет 61 метр в длину и 4 метра в ширину. Для горожан с инвалидностью будет лифт и тактильное покрытие.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 апреля 2018 г.
По словам Сергея Собянина, переход будет иметь 61 метр в длину и четыре метра в ширину, а для маломобильных горожан устроят лифт и тактильное покрытие.
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