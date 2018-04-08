Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро

Благодатный огонь в московские храмы доставили сотрудники транспортного комплекса, сообщает Агентство "Москва" . В Пасхальную ночь они перевезли огонь по Кольцевой линии метро, по Кремлевскому кольцу, Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и Московской кольцевой автодороге.

В церемонии передачи приняли участие молодые специалисты практически всех транспортных предприятий города и подразделений транспортного комплекса.

Специальные лампады, сертифицированные для провоза в транспорте, привезли в Храм святителя Филиппа митрополита Московского в Мещанской Слободе и Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево. Обе лампады зажгли от священного огня, прибывшего в Москву ночным рейсом из Иерусалима . Их провезли по Кольцевой линии метро двумя поездами, следующими в разные стороны от станции "Парк культуры".

Безопасную для пассажиров метро перевозку огня в это время обеспечили сотрудники пожарной охраны метрополитена совместно с инспекторами службы безопасности.