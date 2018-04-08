Ещё
Благодатный огонь повозили по московскому метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благодатный огонь повозили по московскому метро 

Мослента 21 минуту назад
Благодатный огонь в московские храмы доставили сотрудники транспортного комплекса, в том числе на метро. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«В Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля сотрудники транспортного комплекса перевезли благодатный огонь по Кольцевой линии метро, по Кремлевскому кольцу, Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и Московской кольцевой автодороге», — рассказал собеседник агентства.
Огонь перевозили в специальных лампадах. Перевозка осуществлялась по технологии, которую применяли в прошлом году.
«Безопасную для пассажиров перевозку огня в метро обеспечили сотрудники пожарной охраны метрополитена совместно с инспекторами службы безопасности. При себе у них были переносные огнетушители. На движение и безопасность пассажиров мероприятие не повлияло», — заключил собеседник агентства.
Мослента: последние новости
В Москве нашли самый вкусный кулич Из московских трамваев пропадут турникеты Москвичей удивят расписными яйцами страуса и куличами с еловой щепой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны России выступило с заявлением384
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей648
Сын Яковлевой попал в психушку158
Выживший после операции подросток заговорил на чужом языке46
В Москве загорелся многоэтажный дом14
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение