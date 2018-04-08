На ряде московских улиц ограничат движение

Изменения коснутся семи участков вблизи Красноармейской улицы и участка набережной Тараса Шевченко

На ряде столичных улиц в ближайшие дни ограничат движения транспорта.

В связи с реконструкцией инженерных сетей ограничения введут на семи участках Красноармейской улицы.

С 12 апреля по 12 мая будет действовать круглосуточное ограничение движения по одной полосе с устройством временных уширений в Старом Зыковском проезде от дома 6 на улице Академика Ильюшина до дома 31 на Планетной улице.

Также с 12 апреля по 30 мая автомобилистам будет недоступен проезд по одной из полос на улице Коккинаки от дома 35 по Планетной улице до дома 5 и на улице Константина Симонова в районе дома 9/13.

С 31 мая по 30 июня частично ограничат движение по одной из полос возле дома 5 на Красноармейской улице. Изменения будут действовать круглосуточно, как и рядом с домом 1 на той же улице. На данном участке движение ограничат с 31 мая по 31 июля на одной из полос с созданием временных уширений.

Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по одной полосе улицы Пилота Нестерова от дома 6, корпус 1 до дома 6, корпус 2 по Красноармейской улице с 31 мая по 20 тюля, а с 3 по 31 июля — на улице Степана Супруна возле дома 11, корпус 10 на Красноармейской улице.

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