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На ряде московских улиц ограничат движение
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На ряде московских улиц ограничат движение 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Изменения коснутся семи участков вблизи Красноармейской улицы и участка набережной Тараса Шевченко.
На ряде столичных улиц в ближайшие дни ограничат движения транспорта.
В связи с реконструкцией инженерных сетей ограничения введут на семи участках Красноармейской улицы.
С 12 апреля по 12 мая будет действовать круглосуточное ограничение движения по одной полосе с устройством временных уширений в Старом Зыковском проезде от дома 6 на улице Академика Ильюшина до дома 31 на Планетной улице.
Также с 12 апреля по 30 мая автомобилистам будет недоступен проезд по одной из полос на улице Коккинаки от дома 35 по Планетной улице до дома 5 и на улице Константина Симонова в районе дома 9/13.
С 31 мая по 30 июня частично ограничат движение по одной из полос возле дома 5 на Красноармейской улице. Изменения будут действовать круглосуточно, как и рядом с домом 1 на той же улице. На данном участке движение ограничат с 31 мая по 31 июля на одной из полос с созданием временных уширений.
Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по одной полосе улицы Пилота Нестерова от дома 6, корпус 1 до дома 6, корпус 2 по Красноармейской улице с 31 мая по 20 тюля, а с 3 по 31 июля — на улице Степана Супруна возле дома 11, корпус 10 на Красноармейской улице.
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