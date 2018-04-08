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Благодатный огонь провезли по Кольцевой линии московского метро
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Благодатный огонь провезли по Кольцевой линии московского метро 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
На празднование Пасхи Благодатный огонь в столичные храмы был доставлен сотрудниками транспортного комплекса Москвы, в том числе метро. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"В Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля сотрудники транспортного комплекса перевезли благодатный огонь по Кольцевой линии метро, по Кремлевскому кольцу, Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и Московской кольцевой автодороге. В церемонии передачи приняли участие молодые специалисты практически всех транспортных предприятий города и подразделений транспортного комплекса", — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что Благодатный огонь перемещался в метро в специальных безопасных лампадах, которые сертифицированы для провоза в транспорте. Также отмечается, что провоз огня прошел по «отработанной технологии», которая использовалась в прошлогодней Пасхальной ночи.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил верующих с Пасхой. Также ранее сообщалось, что Благодатный огонь доставили в Москву.
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