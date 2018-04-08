Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро

Благодатный огонь в московские храмы доставили сотрудники транспортного комплекса, в том числе на метро. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля сотрудники транспортного комплекса перевезли благодатный огонь по Кольцевой линии метро, по Кремлевскому кольцу, Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и Московской кольцевой автодороги. В церемонии передачи приняли участие молодые специалисты практически всех транспортных предприятий города и подразделений транспортного комплекса — департамента транспорта, метрополитена, Мосгортранса, МАДИ, ГКУ «АМПП», ГКУ ЦОДД, ГКУ «Организатор перевозок», — сказали в пресс-службе.

В частности Московский метрополитен помог доставить Благодатный огонь к началу богослужений в столице. Лампады привезли в Храм святителя Филиппа митрополита Московского в Мещанской Слободе и Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево. Две лампады были зажжены от священного огня, прибывшего в Москву ночным рейсом из Иерусалима . Их провезли по Кольцевой линии двумя поездами, следующими в разные стороны от станции «Парк культуры.

В пресс-службе отметили, что благодатный огонь везли на метро в специальных безопасных лампадах, сертифицированных для провоза в транспорте.

»Доставка Благодатного огня на метро прошла по отработанной технологии с учетом опыта аналогичной работы во время Пасхальной ночи в 2017 г. Безопасную для пассажиров перевозку огня в метро обеспечили сотрудники пожарной охраны метрополитена совместно с инспекторами службы безопасности. При себе у них были переносные огнетушители. На движение и безопасность пассажиров мероприятие не повлияло», — заключили в пресс-службе.