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Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
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Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Благодатный огонь в московские храмы доставили сотрудники транспортного комплекса, в том числе на метро. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«В Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля сотрудники транспортного комплекса перевезли благодатный огонь по Кольцевой линии метро, по Кремлевскому кольцу, Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и Московской кольцевой автодороги. В церемонии передачи приняли участие молодые специалисты практически всех транспортных предприятий города и подразделений транспортного комплекса — департамента транспорта, метрополитена, Мосгортранса, МАДИ, ГКУ «АМПП», ГКУ ЦОДД, ГКУ «Организатор перевозок», — сказали в пресс-службе.
В частности Московский метрополитен помог доставить Благодатный огонь к началу богослужений в столице. Лампады привезли в Храм святителя Филиппа митрополита Московского в Мещанской Слободе и Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево. Две лампады были зажжены от священного огня, прибывшего в Москву ночным рейсом из Иерусалима. Их провезли по Кольцевой линии двумя поездами, следующими в разные стороны от станции «Парк культуры.
В пресс-службе отметили, что благодатный огонь везли на метро в специальных безопасных лампадах, сертифицированных для провоза в транспорте.
»Доставка Благодатного огня на метро прошла по отработанной технологии с учетом опыта аналогичной работы во время Пасхальной ночи в 2017 г. Безопасную для пассажиров перевозку огня в метро обеспечили сотрудники пожарной охраны метрополитена совместно с инспекторами службы безопасности. При себе у них были переносные огнетушители. На движение и безопасность пассажиров мероприятие не повлияло», — заключили в пресс-службе.
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