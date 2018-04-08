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Ремонт столичных дорог начнется 9 апреля
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Ремонт столичных дорог начнется 9 апреля 

BFM.RU 1 час назад
Специалисты московского комплекса городского хозяйства приступят к текущему ремонту дорог в столице 9 апреля, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу комплекса.
«С 9 апреля в Москве специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по текущему ремонту дорожного покрытия… Всего в этом году силами комплекса планируется отремонтировать свыше 17 млн кв. метров асфальта», — приводит пресс-служба слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Особое внимание ремонту дорог уделяется в рамках подготовки и проведения первого в истории России «домашнего» чемпионата мира по футболу, который пройдет летом этого года. Будет проведен капремонт дорожного покрытия на ряде центральных улиц столицы, в частности на Фрунзенской набережной и Хамовническом Валу, на улицах Тимура Фрунзе и Усачева, в Чудовом переулке и Зубовском проезде.
В столице также обновят несколько километров МКАД, участки ТТК, объекты Зеленоградского и Троицкого и Новомосковского административных округов, а также вылетные магистрали.
Кроме того, полный цикл инженерных работ, включая замену бордюров, ремонт люков и нанесение разметки, будет проведен на улицах и в переулках, примыкающих к территории ВДНХ.
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