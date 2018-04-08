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Погода на неделю в Тюмени: будет пасмурно и тепло
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Погода на неделю в Тюмени: будет пасмурно и тепло 

72.ru 17 минут назад
Фото: 72.ru
Всю следующую неделю в Тюмени будет плюсовая температура. В понедельник, обещают синоптики, в областной столице ожидаются осадки.
Днём 9 апреля в городе температура воздуха прогреется до плюс трёх градусов, к вечеру похолодает до минус двух. Погода будет хмурая, возможен небольшой снег.
Чуть теплее станет во вторник, когда шкала термометра покажет плюс четыре градуса. Утром 10 апреля синоптики обещают тюменцам небольшой снег.
В среду будет пасмурно, но тепло: плюс пять градусов.
— С четверга в городе незначительно похолодает, в этот день и в пятницу будет плюс 2 градуса, — рассказали синоптики.
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