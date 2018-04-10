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Благотворительный забег пройдет 22 апреля
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Благотворительный забег пройдет в Москве 22 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
22 апреля 2018 года в парке Горького стартует седьмой благотворительный забег фонда "Линия жизни". Как сообщили организаторы, принять участие в забеге смогут все желающие с самым разным уровнем подготовки.
Для самых юных участников от 7 до 14 лет будет возможность попробовать свои силы в забеге на 1 км. Для участников от 15 лет и старше организованы забеги на двух дистанциях: 5 и 10 км.
Каждый год в благотворительном забеге участвуют не менее 2000 человек. Забег 5275 объединяет людей ради помощи тяжелобольным детям. Все участники мероприятия смогут приобщиться к активному образу жизни, попробовать свои силы на разных дистанциях и помочь подопечным фонда вернуться к здоровой жизни.
На забеге 22 апреля участники будут помогать Зелепукину Ивану 2005 г.р. Он живет в городе Ступино Московской области. Диагноз ребенка — остеосаркома дистального отдела правой бедренной кости. Для проведения органоспасающей операции Ивану требуется онкологический раздвижной эндопротез. Его стоимость составляет 2,6 миллиона рублей.
На забег можно зарегистрироваться по ссылке.
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