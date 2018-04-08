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Собянин рассказал об уборке в столице после зимы
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Собянин рассказал об уборке в столице после зимы 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Коммунальные службы приводят столицу в порядок после зимы, передает сетевое издание m24.ru.
Об этом рассказал Сергей Собянин на своей официальной странице в «Вконтакте».
"Приводим Москву в порядок после затянувшейся зимы. Моем дороги, знаки, мосты и тротуары", — написал мэр города.
Ранее сообщалось, что в первой промывке столичных улиц участвуют около 5,5 тысячи единиц специальной техники. Уборку проводят 30 тысяч рабочих.
Улицы моют с использованием специального средства, которое безопасно как для людей и животных, так и для природы.
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