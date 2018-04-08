Собянин рассказал об уборке в столице после зимы

Коммунальные службы приводят столицу в порядок после зимы, передает сетевое издание m24.ru

Об этом рассказал Сергей Собянин на своей официальной странице в «Вконтакте».

"Приводим Москву в порядок после затянувшейся зимы. Моем дороги, знаки, мосты и тротуары", — написал мэр города.

Ранее сообщалось, что в первой промывке столичных улиц участвуют около 5,5 тысячи единиц специальной техники. Уборку проводят 30 тысяч рабочих.

Улицы моют с использованием специального средства, которое безопасно как для людей и животных, так и для природы.