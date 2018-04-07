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Сергей Собянин сообщил, что город начали приводить в порядок после затянувшейся зимы
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Сергей Собянин сообщил, что город начали приводить в порядок после затянувшейся зимы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Об этом мэр Москвы написал в социальной сети Twitter.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе начались работы по промывке дорог, мостов и тротуаров после зимы.
— Приводим Москву в порядок после затянувшейся зимы. Моем дороги, знаки, мосты и тротуары, — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.
Приводим Москву в порядок после затянувшейся зимы. Моем дороги, знаки, мосты и тротуары. pic.twitter.com/Nu9aMUuUM7
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что в промывке столичных дорог задействованы порядка 5,5 тысячи единиц специальной техники.
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Около 5,5 тысячи единиц техники задействованы в первой промывке московских дороги
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