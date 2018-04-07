Сергей Собянин сообщил, что город начали приводить в порядок после затянувшейся зимы

Об этом мэр Москвы написал в социальной сети Twitter.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе начались работы по промывке дорог, мостов и тротуаров после зимы.

— Приводим Москву в порядок после затянувшейся зимы. Моем дороги, знаки, мосты и тротуары, — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

Приводим Москву в порядок после затянувшейся зимы. Моем дороги, знаки, мосты и тротуары. pic.twitter.com/Nu9aMUuUM7

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в промывке столичных дорог задействованы порядка 5,5 тысячи единиц специальной техники.

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