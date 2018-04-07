Ещё
Где в Севастополе ограничат движение на Пасху
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Где в Севастополе ограничат движение на Пасху 

РИА Новости Крым 25 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. В связи с праздничными пасхальными мероприятиями в ближайшие сутки в Севастополе ограничат движение транспорта на ряде улиц. Об этом сообщает ГБУ «Севастопольский Автодор».
Так, ограничения движения транспорта вводятся на участках улиц Ерошенко, Дм. Ульянова, Древняя — с 21:00 7 апреля 2018 года до 7:00 8 апреля. Ограничения не распространяются на общественный транспорт, экскурсионные автобусы, а также автобусы, перевозящие организованные группы детей и транспортные средства проживающих там лиц.
В частности, на улице Древняя нельзя будет проехать в воскресенье с 7:00 до 17:00. На этот же период по улицам Ерошенко (от пл. 50-летия СССР до ул. Древняя) и Дмитрия Ульянова (от ул. Древняя до пр. Гагарина) будет организовано одностороннее движение.
Кроме того, на время проведения Крестного хода 8 апреля будет введено ограничение на участке от улицы Михайловская (№ 19) до улицы Симонок (№ 55).
РИА Новости Крым: последние новости
Проверка в симферопольском ТЦ "Shen": нарушения есть Вакарчук придумал, как вернуть Крым и Донбасс Вашингтон расширил санкционный список против России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии грузовик въехал в толпу людей127
Порошенко пообещал украинцам победу в войне201
Не добрался до Украины: танкер снес дом в Босфоре54
Украинские пограничники задержали россиянина204
Мужчина воскрес после 18-часовой остановки сердца41
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение