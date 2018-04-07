Где в Севастополе ограничат движение на Пасху

СИМФЕРОПОЛЬ , 7 апр — РИА Новости Крым . В связи с праздничными пасхальными мероприятиями в ближайшие сутки в Севастополе ограничат движение транспорта на ряде улиц. Об этом сообщает ГБУ «Севастопольский Автодор».

Так, ограничения движения транспорта вводятся на участках улиц Ерошенко, Дм. Ульянова, Древняя — с 21:00 7 апреля 2018 года до 7:00 8 апреля. Ограничения не распространяются на общественный транспорт, экскурсионные автобусы, а также автобусы, перевозящие организованные группы детей и транспортные средства проживающих там лиц.

В частности, на улице Древняя нельзя будет проехать в воскресенье с 7:00 до 17:00. На этот же период по улицам Ерошенко (от пл. 50-летия СССР до ул. Древняя) и Дмитрия Ульянова (от ул. Древняя до пр. Гагарина) будет организовано одностороннее движение.

Кроме того, на время проведения Крестного хода 8 апреля будет введено ограничение на участке от улицы Михайловская (№ 19) до улицы Симонок (№ 55).