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Упавший на рельсы на станции «Курская» лишился ног
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Упавший на рельсы на станции «Курская» лишился ног 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На станции «Курская» синей ветки столичного метро мужчина упал под прибывающий поезд, он лишился ног. Об этом рассказал глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, передает агентство «Москва».
По его словам, в 15.25 на рельсы упал 27-летний житель СНГ. Машинист, заметив мужчину, применил экстренное торможение, однако пассажир оказался под поездом. На место вызвали «скорую».
В 16.09 пострадавший был извлечен, после чего госпитализирован в НИИ им. Н. Склифосовского с предварительным диагнозом «ампутация нижних конечностей», добавил Мышляев.
По словам представителя УВД подземки, очевидцы подтвердили, что мужчина сам бросился на пути.
"Информация о произошедшем была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Все службы сработали слаженно и оперативно", — отметил Мышляев.
Ранее сообщалось, что на синей ветке московского метро встали поезда из-за падения пассажира.
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