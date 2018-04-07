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На синей ветке московского метро встали поезда из-за падения пассажира
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На синей ветке московского метро встали поезда из-за падения пассажира 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Движение на синей ветке столичного метро было приостановлено из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на телеграм-канал подземки.
Источник в экстренных службах города уточнил агентству, что пассажир упал на рельсы на станции «Курская». Он госпитализирован в НИИ им. Н. Склифосовского. Подробностей о состоянии пассажира не приводится.
В настоящий момент движение поездов восстановили.
"Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро возобновлено", — говорится в сообщении столичного метрополитена.
В конце марта сообщалось, что на станции метро «Красные ворота» погиб мужчина.
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