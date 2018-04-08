Мужчина упал под поезд на станции метро «Курская» в столице

Мужчина упал под прибывающий поезд на станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии столичного метро, передает сетевое издание m24.ru

Как пояснили в УВД на Московском метрополитене, машинист, заметив мужчину, применил экстренное торможение. Однако 27-летний житель СНГ оказался под поездом.

Отмечается, что пострадавшему сразу же вызвали скорую помощь. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с предварительным диагнозом «ампутация нижних конечностей». Очевидцы происшествия рассказали, что мужчина сам бросился под поезд.

Для того, чтобы извлечь пострадавшего, на путях сняли напряжение. В настоящий момент движение поездов восстановлено.