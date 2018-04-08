Ещё
Мужчина упал под поезд на станции метро «Курская» в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность

Мужчина упал под поезд на станции метро «Курская» в столице 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: MosDay.ru
Мужчина упал под прибывающий поезд на станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии столичного метро, передает сетевое издание m24.ru.
Как пояснили в УВД на Московском метрополитене, машинист, заметив мужчину, применил экстренное торможение. Однако 27-летний житель СНГ оказался под поездом.
Отмечается, что пострадавшему сразу же вызвали скорую помощь. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с предварительным диагнозом «ампутация нижних конечностей». Очевидцы происшествия рассказали, что мужчина сам бросился под поезд.
Для того, чтобы извлечь пострадавшего, на путях сняли напряжение. В настоящий момент движение поездов восстановлено.
Газета.Ru: последние новости
Собянин рассказал об уборке в столице после зимы В России закрыли 15 ТЦ после трагедии в Кемерово В центре Москвы перекроют движение из-за празднования Пасхи
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1205
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность190
Британцы придумали способ защиты от «Новичка»97
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию373
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар649
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение